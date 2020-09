Milano: De Pasquale (FI) a Sala, basta che le finte consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro sindaco, basta con la finte consultazioni, un film già visto per i Navigli, il piano periferie, il bilancio partecipato, il piano di adeguamento Covid Milano2020". Così il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, commenta l'annuncio del sindaco Giuseppe Sala di convocare una consultazione pubblica sul futuro della città. "Non perdiamo altro tempo a presentare nuovi progetti, cerchi di realizzare e di finirne qualcuno, se ne è capace. E ascolti più i molti cittadini contrari alle ciclabili", conclude il capogruppo azzurro. (com)