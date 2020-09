Roma: Celli (Civica), con nostri emendamenti rafforzata competenza ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due gli emendamenti della Lista Civica RomaTornaRoma approvati e "che rappresentano il contributo alla delibera sulle linee guida per i parchi divertimento e le aree per gli spettacoli viaggianti, approvata oggi" in Campidoglio a Roma. Grazie al lavoro delle forze politiche anche di opposizione da oggi abbiamo rafforzato un settore importante, accentrando competenze nel dipartimento ambiente. Le nuove norme guardano al futuro delle nuove concessioni, ma lasciano come sono le vecchie in essere. Un riordino che si aspettava da tempo e che arriva almeno a porre certezze per il futuro". Così in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana Celli. (Com)