Usa: da dipartimento Tesoro sanzioni ad altri quattro funzionari del Venezuela

- Il dipartimento del Tesoro Usa, attraverso l’Ufficio per il controllo delle attività estere (Ofac), ha emesso sanzioni nei confronti di altri quattro funzionari legati al governo venezuelano di Nicolas Maduro. I provvedimenti colpiscono Indira Alfonzo e José Luis Gutierrez, rispettivamente presidente e rettore del Consiglio nazionale elettorale (Cne), David de Lima, ex governatore dello stato Anzoategui – nella zona orientale del paese - e il titolare dell'avvocatura di stato, Reinaldo Munoz. I destinatari delle sanzioni sono ritenuti dal governo degli Stati Uniti facilitatori del governo di Nicolas Maduro negli sforzi per minare l'indipendenza e l'ordine democratico in Venezuela. "Le loro azioni sono parte di una manovra per impedire che si svolgano elezioni libere e giuste a dicembre del 2020", si legge nella nota. "A questo scopo hanno rieletto il Consiglio supremo nazionale elettorale" e assunto, attraverso l'ufficio di Munoz, "il controllo delle ricchezze e dei beni dello Stato venezuelano in favore del regime". (segue) (Nys)