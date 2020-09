Usa: da dipartimento Tesoro sanzioni ad altri quattro funzionari del Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza Alfonzo e Munoz erano stati sanzionati anche dal governo del Canada con l'accusa di attentare alla democrazia e perseguire e reprimere il governo "ad interim". Al tempo stesso David de Lima è stato accusato di essere la pedina fondamentale della cosiddetta "operazione alacran" con la quale il chavismo avrebbe comprato deputati dell'opposizione per ridurre la maggioranza di cui la coalizione antigovernativa gode nell'Assemblea nazionale (An) e cercare di indebolire l'azione di Juan Guaidò, presidente dello stesso Parlamento e riconosciuto presidente "ad interim" del Venezuela da oltre 60 paesi. Secondo José Guerra, deputato oppositore oggi in esilio, de Lima aveva anche in altre occasioni "comprato la volontà" di deputati oppositori, tra cui l'ex dirigente studentesco Ricardo Sanchez e l'ex deputato William Ojeda. (segue) (Nys)