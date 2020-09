Medio Oriente: Unrwa, necessari 95 milioni di dollari per coprire emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha affermato che sono necessari circa 95 milioni di dollari per coprire i bisogni di emergenza di 5,6 milioni di rifugiati palestinesi registrati in Medio Oriente fino alla fine di dicembre. Lo riferisce oggi l’Onu sul proprio sito internet. I fondi si concentreranno, tra le altre cose, sulla salute, l'assistenza in denaro e l'istruzione. Fino a ora, gli sforzi dell'Unrwa per contenere il virus hanno avuto un grande successo. Tuttavia, la portavoce di Unrwa Tamara Alrifai ha detto che tra luglio e settembre il numero di casi è salito da 200 a quasi 4.000. I casi di Covid-19 sono aumentati in Cisgiordania, Libano e Siria a luglio, ha detto, con aumenti più recenti in Giordania. "Si tratta di un aumento davvero drammatico, principalmente a causa dell'impatto socio-economico a lungo termine della serrata e del fatto che dopo poche settimane non sia stato possibile tenere tutti isolati nei campi perché i rifugiati palestinesi dovevano tornare al lavoro", ha spiegato. "Questo finanziamento è fondamentale per controllare la diffusione della pandemia nei campi profughi palestinesi e per aiutare a prevenire una grave epidemia", ha sottolineato Alrifai. Nel frattempo, nonostante le difficoltà finanziarie e di altro tipo, oltre mezzo milione di bambini sono iscritti in 711 scuole dell'Unrwa in Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est), Gaza, Giordania, Siria e Libano, dove ricevono un'istruzione di qualità, comprese lezioni sui diritti umani e sulla risoluzione del conflitto. Il commissario generale dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, ha preso la decisione di aprire le scuole per il nuovo anno scolastico, principalmente per garantire che ogni ragazza e ogni ragazzo abbiano accesso a un'istruzione di qualità equa. (Res)