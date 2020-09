© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: in programma stasera a Mosca incontro tra ministri della Difesa - I ministri della Difesa di India e Cina, rispettivamente Rajnath Singh e Wei Fenghe, hanno in programma un incontro questa sera a Mosca, a margine della riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), per discutere delle recenti tensioni alla frontiera. Lo rende noto il quotidiano “Times of India”. Si tratterà del primo incontro di persona tra i due ministri dopo lo scontro nella valle del Galwan, in un’area contesa tra i due Paesi, che lo scorso giugno ha provocato la morte di almeno 20 militari indiani. Oggi il generale dell’esercito indiano Manoj Mukund Naravane ha dichiarato, in un’intervista con l’agenzia di stampa “Ani”, di essere convinto che la crisi in corso possa essere risolta “completamente” attraverso il dialogo. "La situazione con la Cina sulla Linea di controllo effettivo (Lac) è stata tesa negli ultimi due o tre mesi. Ci siamo impegnati continuamente con la parte cinese sia a livello militare che diplomatico. Questi impegni sono in corso e continueranno anche in futuro. Siamo sicuri che attraverso i colloqui qualunque divergenza sarà risolta: faremo in modo che lo status quo non venga modificato e saremo in grado di salvaguardare i nostri interessi", ha detto Naravane. (segue) (Res)