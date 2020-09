© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: ministro Esteri Pechino, Washington è causa delle difficoltà finanziarie delle Nazioni Unite - La Cina ha criticato gli Stati Uniti per "inadempienza" rispetto alle quote delle Nazioni Unite, dopo che il segretario generale Antonio Guterres avrebbe esortato gli Stati membri a pagare le quote di iscrizione. Guterres ha evidenziato che le Nazioni Unite stanno affrontando gravi difficoltà finanziarie, con arretrati pari a 1,52 miliardi di dollari. "La Cina è molto preoccupata per le attuali difficoltà finanziarie delle Nazioni Unite", ha affermato oggi Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri cinese, durante il quotidiano incontro con la stampa. "In qualità di secondo più grande contributore alle Nazioni Unite, la Cina ha adempiuto pienamente ai suoi obblighi finanziari nei confronti dell'organizzazione e ha pagato per intero i suoi debiti quest'anno. La Cina continuerà ad adempiere in modo serio ai suoi obblighi finanziari nei confronti delle Nazioni Unite come Paese in via di sviluppo", ha osservato Hua. La portavoce ha poi sottolineato che gli arretrati degli Stati Uniti rappresentano più di due terzi degli arretrati totali di tutti i Paesi, e che questa è "la ragione principale delle difficoltà finanziarie dell'Onu", notando che un grande divario nelle quote di adesione potrebbe influenzare le normali attività dell'organizzazione. "Il 2020 segna il 75mo anniversario delle Nazioni Unite. La Cina è pronta a collaborare con altri paesi per sostenere il multilateralismo e il ruolo centrale dell'Onu negli affari internazionali, assicurando che le l'organizzazione svolgano un ruolo più importante nella promozione della pace e dello sviluppo nel mondo", ha concluso Hua. (segue) (Res)