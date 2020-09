© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: estese per un’altra settimana le restrizioni nell’area di Seul - Le autorità della Corea del Sud hanno deciso di estendere di una settimana le restrizioni per contenere la pandemia di coronavirus nell’area metropolitana di Seul a causa dell’aumento di casi “non tracciati” e di focolai di contagi. Lo scrive l’agenzia di stampa nazionale “Yonhap”. La decisione è stata assunta nonostante a livello nazionale i nuovi casi giornalieri di coronavirus siano rimasti sotto quota 200 per il secondo giorno consecutivo. Oggi, infatti, i Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc) hanno registrato 198 nuovi contagi, che portano il totale dei casi a quota 20.842. Ieri i nuovi casi erano stati 195. Sono circa tre settimane che in Corea del Sud i contagi giornalieri sono più di cento, con l’emersione di nuovi focolai provocati a metà agosto da attività ecclesiastiche e raduni antigovernativi nel centro di Seul. Nei cinque mesi precedenti, i nuovi casi erano sempre rimasti a due cifre. Domenica scorsa le autorità sanitarie hanno imposto misure di distanziamento fisico più stringenti nell’area metropolitana di Seul, dove vivono circa 51 milioni di persone. (segue) (Res)