Lombardia: De Rosa (M5s), mozione centrodestra a Mattarella buffonata senza pudore

- "Ennesima buffonata senza pudore del centrodestra che invece di rispondere a tutte le osservazioni che abbiamo presentato nella mozione di sfiducia e, quindi, dare risposte concrete ai lombardi sulle criticità del Covid, attacca il governo Conte millantando di aver raccolto un dossier verità che appare solo una accozzaglia di stupidaggini". Così Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia, commenta il deposito da parte della maggioranza di una mozione in previsione della discussione sulla mozione di sfiducia di martedì prossimo. "La bontà dell'azione del governo, in termini di contrasto alla pandemia - aggiunge De Rosa - è stata riconosciuta a livello internazionale, così come sempre a livello internazionale è stato riconosciuto il disastro dell'amministrazione regionale. I fatti sono talmente chiari che diventa superfluo rispondere ad ogni tentativo di mistificazione e caciara". "Martedì voteremo per mandare a casa questo governo lombardo e lo faremo senza paura, perché a differenza di ciò che dicono il M5s non è attaccato alla poltrona, noi possiamo tornare alla nostre occupazioni precedenti, loro no. Il centrodestra ha nel dna la presunzione e la tendenza a svilire il ruolo del Consiglio regionale, offendendo, così, i cittadini lombardi. Davanti a dei microfoni potrebbero vendere l'anima al diavolo sputando fuoco su chi non la pensa come loro. Dov'è la politica? Abbiamo chiesto il confronto per mesi, non hanno mai risposto. Che siano seri almeno martedì in aula, visto che fuori non riescono ad esserlo". (com)