Decreto Semplificazioni: Perilli (M5s), forte accelerazione per investimenti

- Il senatore Gianluca Perilli, capogruppo del Movimento cinque stelle a palazzo Madama, afferma: "Oggi al Senato abbiamo approvato il decreto Semplificazioni in prima lettura dopo un grande lavoro durato settimane: non è stato facile - continua il parlamentare in una nota -, ma il nostro Paese aveva estremo bisogno di un intervento trasversale di alleggerimento burocratico che toccasse vari ambiti, dalla Pubblica amministrazione a quello dei contratti pubblici, senza mai rinunciare ai presidi di legalità e di rispetto dell'ambiente. Un lavoro che il M5s rivendica con orgoglio: nei prossimi mesi inizieranno ad arrivare le risorse del Recovery fund, e l'Italia ha il dovere di farsi trovare pronta per approntare in tempi rapidi un piano di investimenti senza precedenti che dia nuova linfa alla nostra economia in questo 2020 complicato sul fronte del Pil (Prodotto interno lordo). L'obiettivo del decreto legge - prosegue l'esponente pentastellato - è proprio quello di semplificare e snellire procedure, affinché si possa consentire di investire nel futuro prossimo in maniera rapida ed efficiente". (Com)