Lombardia: Peluffo e Pizzul (Pd), centrodestra fa di tutto per svicolare da responsabilità

- "Il centrodestra fa di tutto per svicolare dalle responsabilità della Giunta Fontana, ma sono responsabilità sotto gli occhi di tutti rispetto al disastro nella gestione dell'emergenza sanitaria, che ha visto la Lombardia fare peggio di tutte le altre Regioni, e rispetto alle bugie che il presidente ha detto ai lombardi: per questo noi abbiamo presentato la mozione di sfiducia". Lo dichiarano per il Partito Democratico il segretario regionale Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul in risposta alla contromozione presentata dalla maggioranza in Consiglio regionale. "In tutti questi mesi gli esponenti regionali della Lega e dei partiti alleati hanno provato a scaricare le loro responsabilità sul governo per nascondere i fallimenti della giunta Fontana. Anziché risolvere i problemi hanno cercato la polemica, fino al paradosso di oggi, di una conferenza stampa contro l'esecutivo Conte proprio nel giorno in cui questo ha scelto Milano per la candidatura alla sede del Tribunale europeo dei brevetti", concludono i dem. (com)