Migranti: Miceli (Pd), pieno sostegno a Lamorgese

- Il deputato e responsabile Sicurezza della segreteria del Partito democratico, Carmelo Miceli, esprime a nome del Pd "pieno sostegno al ministro Luciana Lamorgese. La compostezza e concretezza con cui sta affrontando il problema del sovraffollamento degli hot spot siciliani, senza mai cadere nelle becere provocazioni e polemiche sovraniste - continua il parlamentare in una nota -, siano d'esempio per chiunque voglia sapere come si assolve davvero ad una funzione istituzionale dalla quale discende l'immagine e la serietà di un Paese nel contesto internazionale". (Com)