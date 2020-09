Spagna: Alvarez (Podemos), fusione CaixaBank e Bankia "notizia preoccupante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La probabile fusione tra CaixaBank e Bankia, annunciata oggi con un comunicato dalle due banche spagnole, è una "notizia preoccupante" sia per la concorrenza sul mercato che per la stabilità del settore stesso. Lo ha affermato, Nacho Alvarez, capo economico di Unidas Podemos e braccio destro del leader, Pablo Iglesias, aggiungendo che dopo la grande crisi economica del 2008 in Spagna si è assistito ad una "grande concentrazione bancaria" e ciò porterebbe ad un ulteriore rafforzamento dell'oligopolio. Scongiurare la privatizzazione di Bankia, dopo il salvataggio pubblico da 60 miliardi di euro del 2010, era uno dei punti del programma di Unidas Podemos alle ultime elezioni generali. In diverse occasioni, Pablo Iglesias aveva affermato che "non avrebbe alcun senso privatizzarla" una volta risanata, ma Bankia avrebbe dovuto avere la "funzione di banca pubblica, al servizio della cittadinanza". Se la fusione dovesse concretizzarsi la Fondazione La Caixa controllerebbe il 30 per cento del gruppo, mentre il controllo statale passerebbe dal 62 per cento al 14 per cento. Secondo Alvarez promuovere la modernizzazione del tessuto produttivo spagnolo richiede "lo sviluppo di una banca pubblica efficiente, come ha fatto, ad esempio, la Germania" ed in tal senso Bankia potrebbe rappresentare "l'embrione di tutto questo" e pertanto lo Stato "non deve abbandonare la sua partecipazione al capitale, riprivatizzando l'entità". (Spm)