Decreto Semplificazioni: Lega, con nostre proposte accolte migliorato testo ma ancora molto da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo dei senatori della Lega sottolinea che grazie agli emendamenti presentati dal partito ed approvati "il decreto Semplificazioni apporterà alcuni benefici per cittadini e imprese: dalla proroga al 31 dicembre 2021 del regime semplificato sugli appalti, ai contributi a fondo perduto e mutui agevolati anche per i giovani agricoltori del centro Nord, allo sblocco degli esaminatori abilitati per smaltire l'arretrato sulle patenti, all'accelerazione delle procedure di ammodernamento degli stadi fino all'efficienza e al rispetto delle tempistiche per i servizi rivolti al pubblico anche in regime di smart working". I parlamentari leghisti aggiungono in una nota: "Approvate nostre norme anche in materia di ricostruzione, disabilità, incentivi energetici e ambiente come quelli per semplificare le procedure della ricostruzione nei centri storici delle regioni colpite dal sisma del 2016, per facilitare l'accesso alle tecnologie per i disabili, incentivi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici nelle aree degradate come cave e discariche fino alla proroga per migliaia di imprese al 31 dicembre 2020 della restituzione del beneficio fiscale della legge 'Tremonti ambiente'. Resta ancora molto da fare per semplificare e sburocratizzare e il governo - concludono i senatori della Lega - doveva avere molto più coraggio".(Com)