Roma: Cavallari (Iv), con ingressi Novelli e Bono partito sempre più trasversale

- "Si allarga la famiglia di Italia Viva a Roma e si fa sempre più trasversale. Due new entry arrivano oggi nel partito di Matteo Renzi: il capogruppo M5s del III Municipio, Mario Novelli ed Emilio Bono, già vicepresidente del consiglio municipale del centro-destra". Lo scrive su Facebook, riferisce una nota, il capogruppo consigliere regionale, Enrico Cavallari (Italia viva). "Finalmente si fa sempre più concreto il messaggio liberale e riformista di Matteo Renzi - aggiunge - che attrae anche quel popolo che non si riconosce più in una destra schiacciata sui messaggi populisti e propagandistici, ma che vuole mantenere i propri valori ed avere una casa dove poterli esprimere. Un progetto concreto, che richiede capacità e coraggio, ben visto anche da ex-pentastellati con il giusto spirito critico, i quali hanno maturato la conclusione che per fare il bene del Paese la strada maestra è lontana dall'immobilismo e dal disfattismo che hanno caratterizzato le amministrazioni a cinque stelle".(Com)