Migranti: Bernini (FI), intero governo responsabile politica disastrosa

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, segnala che "il Movimento cinque stelle siciliano chiede le dimissioni della ministra Lamorgese per il caos nella gestione dell’emergenza migranti, mentre il Movimento cinque stelle nazionale - insieme al Pd - le rinnova la fiducia. La poltrona del Viminale è dunque salva", continua la parlamentare in una nota, "ma questo non basta certo a nascondere le conseguenze di una politica disastrosa di cui è responsabile tutto il governo, che ha lasciato soli per mesi governatori, sindaci e Forze di polizia, salvo poi rammaricarsi dopo tragedie come quella di Agrigento che potevano e dovevano essere evitate". (Com)