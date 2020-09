Coronavirus: anche direttore generale Asst di Monza tra i volontari per testare vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è anche il direttore generale della Asst di Monza Mario Alparone nel registro dei volontari sani per testare il vaccino anti-Covid 19 a Dna di Rottapharm-Takis. Una scelta quella del dott. Alparone - spiega una nota dell’azienda sanitaria - per dare un segnale in più di coesione di un ospedale che ha vissuto da molto vicino la tragica ondata di contagi della scorsa primavera. Al momento il registro conta oramai quasi 1000 volontari. La sperimentazione sull’uomo, il primo passo verso l’utilizzo del vaccino su larga scala, sarà condotta presso il centro di ricerca di Fase 1 della Asst di Monza, diretto dalla professoressa Marina Cazzaniga, e coinvolgerà in questa fase iniziale 80 volontari sani, che saranno portati fino a 200 nella cosiddetta Fase 2 immediatamente successiva. “Sono particolarmente orgoglioso che l’ospedale San Gerardo di Monza sia in prima linea a livello italiano per la sperimentazione di un innovativo vaccino per il Covid basato sul Dna: si tratta di un altro risultato della ‘rete’ del sistema Monza sviluppata grazie alla fortissima integrazione con l’Università Bicocca di Milano e la primaria azienda Rottapharm Biotech di Monza. Potremo mettere a disposizione tutta l’esperienza che abbiamo accumulato durante il periodo di emergenza che ci ha visto tra le aziende lombarde maggiormente coinvolte - continua il dott. Mario Alparone - e di una sperimentazione totalmente coerente con il percorso di accreditamento del San Gerardo di Monza come Irccs per la medicina di precisione”. (segue) (com)