Coronavirus: Meloni a Zingaretti, avete negato pericolosità quando potevate operare per prevenire contagio

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, allega ad un post su Facebook la grafica che ritrae Nicola Zingaretti con la mascherina, in cui si legge "Covid non si nega, si combatte" ed aggiunge: "Ci vuole un bel coraggio, Zingaretti, a pubblicare questa grafica sui social, considerando che avete negato la pericolosità del Covid per tutto febbraio, quando potevate operare per prevenire il contagio. P.s. Già che hai la mascherina - continua la leader di Fd'I -, spero le consegnerai anche ai cittadini del Lazio che le hanno pagate 14 milioni di euro e non le hanno ancora viste".(Rin)