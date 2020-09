Mali: Onu avvia indagini su morti avvenute durante le manifestazioni ed il colpo di stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di stabilizzazione integrata delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) ha avviato due indagini per far luce sulle circostanze della morte di diversi cittadini maliani avvenute durante le manifestazioni che hanno preceduto la caduta del governo e durante il colpo di stato dello scorso 18 agosto. L'emittente radiofonica francese "Rfi" ha rivelato i primi elementi emersi dall'inchiesta. Nei giorni di protesta che hanno preceduto il golpe, le forze di polizia maliane hanno ucciso 18 persone e ne hanno ferite più di 150. Durante il colpo di stato, ci sono stati una quindicina di feriti ed altri quattro morti. Tre persone sono state poi uccise davanti al ministero del Bilancio e una nella casa di Karim Keita, figlio dell'ex presidente ed ex deputato membro della commissione Difesa dell'Assemblea nazionale. Secondo i primi elementi raccolti dalla missione Onu, ad aver aperto il fuoco contro di loro sarebbero stati alcuni esponenti della Guardia Nazionale. "Forse hanno sparato per evitare saccheggi", ha dichiarato un investigatore delle Nazioni unite. Si attendono ora spiegazioni dalla giunta militare, la quale aveva assicurato che il golpe fosse avvenuto senza spargimento di sangue. La missione dell'Onu intende infine chiarire anche le dinamiche dell'evasione di 17 detenuti dal carcere di Bamako, avvenuta il giorno del colpo di stato, ed interrogare i membri della giunta del Comitato nazionale della salvezza del popolo (Cnsp) per appurare un suo eventuale coinvolgimento nella liberazione dei prigionieri. (Res)