Ue: Sassoli, proposte Commissione su libertà movimento vanno in direzione giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte presentate dalla Commissione europea oggi vanno nella giusta direzione. Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha commentato le misure proposte dall'esecutivo europeo per coordinare le misure degli Stati membri in merito alla libertà di movimento all'interno dell'Unione europea. "Le proposte presentate dalla Commissione europea oggi vanno nella giusta direzione", ha dichiarato. "Un coordinamento comune su eventuali restrizioni, lo stesso codice di colori nella cartografia europea del contagio, il coordinamento sulle misure da applicare ai viaggiatori provenienti da zone a rischio, una comunicazione al pubblico chiara ed utile", ha elencato Sassoli. "Sono misure che danno l'ulteriore segnale di un'Europa che affronta unita la pandemia e che resta vicina ai suoi cittadini. Ora ci aspettiamo che il Consiglio approvi rapidamente per dare certezze a lavoratori e imprese", ha concluso. (Beb)