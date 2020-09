Difesa: caccia MiG-31 in volo per intercettare aereo militare norvegese su Mare di Barents

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo ha messo in volo un caccia MiG-31 per intercettare un l'R-3C Orion dell'aeronautica norvegese sul mare di Barents. Lo ha riferito il Centro russo per il controllo dalla Difesa. L'aereo norvegese si è allontanato dal confine di stato della Federazione Russa senza violarlo. "L'intero volo del caccia russo MiG-31 è stato effettuato in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo. Ai velivoli norvegesi non è stato permesso di violare il confine di stato della Federazione Russa", ha sottolineato il centro. (Rum)