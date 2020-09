Decreto Agosto: Upb, su scuola utilizzati criteri riparto con differenze consistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) interviene sulle misure relative alla scuole contenute nel decreto legge Agosto. "In assenza di dati affidabili sulle condizioni effettive delle scuole e sul relativo affollamento - si legge nella memoria sul provvedimento depositata al Senato - è stato scelto di affiancare a un criterio di riparto basato sul numero degli alunni, che evidentemente tiene conto dell’evoluzione demografica, ma non delle caratteristiche degli spazi disponibili, quello che fa riferimento ai fabbisogni rappresentati dalle singole istituzioni scolastiche e raccolti dagli Uffici scolastici regionali". Secondo l'Upb, "questo secondo criterio di riparto se, da un lato, dovrebbe cogliere le effettive necessità in termini di affollamento delle strutture, dall’altro, potrebbe riflettere la diversa capacità e rapidità degli Enti locali e delle scuole di tradurre i bisogni in richieste concrete e degli Uffici scolastici regionali di vagliare le istanze e di canalizzare le esigenze delle scuole attraverso criteri omogenei. Le differenze tra i risultati dell’applicazione dell’uno o dell’altro criterio sono consistenti. In particolare", continua l'Ufficio parlamentare di bilancio, "misurando la differenza in percentuale rispetto alle risorse distribuite secondo il numero di alunni, la ripartizione della metà delle somme concesse con il criterio dei fabbisogni (ossia delle richieste degli Uffici scolastici regionali) favorisce, rispetto all’altro criterio, soprattutto la Campania, la Puglia, la Calabria e il Lazio. Le Regioni più svantaggiate - conclude l'organismo - sono invece la Sardegna, la Lombardia, il Molise, il Veneto e l’Abruzzo". (Rin)