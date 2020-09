Lombardia, la maggioranza deposita "documento verità" sul Covid, verrà inviato a Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza al Consiglio regionale della Lombardia ha depositato una mozione, che verrà discussa nell'aula di Palazzo Pirelli martedì prossimo, dove vengono "descritti cronologicamente i fatti" dell'emergenza Covid-19 che ha investito l'Italia e in particolare la Lombardia e dove si chiede al presidente del Consiglio regionale di farsi portavoce presso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendogli "di prendere in considerazione ogni iniziativa finalizzata a valutare le responsabilità politiche dell'attuale governo". Il documento è stato presentato dai capigruppo di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia in una conferenza stampa oggi a Milano. Il capogruppo della Lega al Pirellone, Roberto Anelli, durante il suo intervento ha dichiarato: "Abbiamo presentato una mozione che potremmo chiamare 'documento verità'. In questi mesi la Regione Lombardia ha subito attacchi pesanti da parte del centrosinistra sulla gestione dell'emergenza Covid e noi siamo stati piuttosto silenti: primo per rispetto delle vittime e dei malati e secondo perché ci preoccupavamo più del fare che del dire, così come il presidente Fontana ha fatto in questi ultimi mesi. Il documento è suddiviso in diverse parti con la sintesi cronologica dei fatti, dalle zone rosse ai dispositivi di protezione individuale fino al dossier segreto venuto in questi giorni alla luce che ha evidenziato come il governo già il 12 febbraio poteva aiutare le Regioni e in particolare la Lombardia, ma non è stato ancora divulgato. Questo documento noi lo invieremo non al governo, che non ha minimente aiutato la Lombardia, ma al Presidente della Repubblica, l'unica istituzione che si è mostrata vicina a tutti gli italiani"."Questo documento non è una risposta alla mozione di sfiducia a Fontana, che è ridicola e scritta male, un tentativo di dover timbrare il cartellino a cui non crede nemmeno l'opposizione - ha detto il capogruppo di Forza Italia, Gianluca Comazzi - Questo documento lo stiamo scrivendo da tempo e pensiamo che una vicenda così ampia dovesse avere un tempo di elaborazione per capire come sono andate le cose e adesso iniziano ad emergere alcune verità lampanti, che ora sono di evidenza pubblica". Tra queste "l'assenza totale del governo, del suo appoggio alle Regioni - ha aggiunto Comazzi - dal supporto per i dpi all'assenza di coordinamento dei mmg, fino al supporto logistico. Lo Stato è stato assente e questo non è giustificabile, oggi è ancor più grave che non ci sia una strategia comune di contrasto all'epidemia, pensiamo a trasporti e scuola. Noi abbiamo compensato su tutto come Regione, e in questo documento ci rivolgiamo al Presidente Mattarella, che ci ha dimostrato supporto e aiuto mentre ritengo gravissima l'assenza costante dei membri del governo, e del presidente del Consiglio. Ci rivolgiamo al Presidente della Repubblica, garante degli equilibri istituzionali, perché valuti le responsabilità del governo, e ci auguriamo che possa prendere qualche iniziativa da questo punto di vista".A chi gli ha chiesto cosa si aspettino dal capo dello Stato, Comazzi ha risposto: "Noi non ci permettiamo di dare consigli al Presidente della Repubblica ma è evidente che il nostro appello dimostra che crediamo ancora nelle istituzioni, ma è un appello obbligato perché il dibattito è stato svuotato, il Parlamento e il Senato sono un luogo di ritrovo dove non si discute più e con lo stato d'emergenza il governo ha pensato di poter fare quello che voleva. Vogliamo sottolineare questa grave assenza di democrazia nel nostro Paese". Il capogruppo di Fratelli d'Italia Franco Lucente ha aggiunto: "L'intento è fare emergere una responsabilità politica che noi vogliamo evidenziare al Presidente della Repubblica e che determini delle scelte opposte a quelle del governo". In merito alla mozione di sfiducia al governatore lombardo Attilio Fontana, presentata dalle opposizioni, il capogruppo del Carroccio Anelli ha precisato: "La nostra maggioranza è compatta nel sostenere Fontana e non ha dubbi sull'operato della giunta". (Rem)