Roma: lavori in piazza Augusto Imperatore e cerimonia a San Paolo, gli eventi in città

- Per consentire i lavori di riqualificazione del mausoleo di Augusto e di piazza Augusto Imperatore, "fino al termine dei lavori è spostato il capolinea della linea di bus 913. Esso è sulla stessa piazza ma in corrispondenza con quello della 301". È quanto si legge in una nota di Roma servizi per la mobilità. "Martedì 8 settembre, dalle 10, in piazza di Porta San Paolo e via del Campo Boario - spiega - si terrà la commemorazione della Difesa di Roma. Dalle 9,45 alle 11 strade chiuse e bus deviati. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su muoversiaroma.it".(Com)