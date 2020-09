Decreto Agosto: Upb, 3,7 miliardi di maggiori entrate nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le maggiori uscite nette calano progressivamente, passando da 16,9 miliardi di quest’anno a 9 miliardi del 2021 per poi scendere ancora, a 3 miliardi, nel 2022; l’impatto sulle entrate nette, negativo per 8 miliardi nel 2020, diventa positivo nel biennio successivo ammontando a 3,7 miliardi nel 2021 e a 2,2 miliardi nel 2022. Lo si legge nella memoria depositata in Senato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) sul decreto Agosto. (Rin)