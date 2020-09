Turismo: Coldiretti, pesa agosto senza 8 milioni di stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di agosto si è chiuso praticamente senza gli otto milioni di viaggiatori stranieri che lo scorso anno avevano pernottato in Italia, con un pesante impatto economico ed occupazionale sul settore turistico nazionale. È quanto emerge dal bilancio della Coldiretti a commento dei dati Istat sulle preoccupazioni degli operatori. L'assenza di stranieri in vacanza in Italia, scrive Coldiretti, pesa sull’ospitalità turistica nelle mete più gettonate: colpite soprattutto le città d’arte, che rappresentano mete storiche mete del turismo dall’estero. La situazione, prosegue la nota, ha avuto un impatto rilevante sulle attività di ristorazione e sugli acquisti diretti di prodotti agroalimentari da acquistare come souvenir. Un vuoto, continua Coldiretti, che peraltro non è stato compensato da ben 21,1 milioni gli italiani che ad agosto sono andati in vacanza. (Com)