Argentina-Gran Bretagna: rinnovato accordo su identificazione soldati argentini caduti in guerra Falkland (4)

- Nonostante la cooperazione sul fronte dell'identificazione dei resti dei soldati caduti, lo scorso 17 luglio il governo dell'Argentina aveva condannato energicamente lo svolgimento di manovre della marina militare e dell'aviazione britannica di stanza nelle isole Falkland. "Voglio condannare le manovre militari e di guerra da parte del Regno Unito in acque che noi consideriamo sono argentine", aveva detto il ministro degli Esteri, Felipe Solà, nel corso di una videoconferenza con la stampa estera a Buenos Aires promossa da "Agenzia Nova". "Si tratta di una dimostrazione di forza nell'Atlantico del Sud ed esiste una risoluzione delle Nazioni Unite che chiede ad entrambe le parti di astenersi dal prendere decisioni unilaterali che apportino modifiche allo status quo mentre sono in corso negoziati sulla sovranità delle isole anche il Regno Unito si nega ad iniziare colloqui", ha detto il ministro argentino. "Lo stesso succede con la risoluzione 41 dell'Assemblea generale dell'Onu che dichiara le acque dell'Atlantico del Sud come zona di pace e cooperazione, risoluzione che si sta chiaramente violando", ha aggiunto Solà. (segue) (Abu)