Argentina-Gran Bretagna: rinnovato accordo su identificazione soldati argentini caduti in guerra Falkland (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Argentina non può lasciar passare questa circostanza e accettare il pretesto inglese degli esercizi in difesa della popolazione, perché si tratta di manovre strategiche molto più ampie". Secondo Solà il Regno Unito ha approfittato del fatto che "le isole rappresentano una specie di portaerei naturale", per installare una base militare di oltre 2000 effettivi nel contesto di una strategia militare. "C'è un proposito bellico molto chiaro e una strategia a futuro che punta sull'utilizzo del suolo argentino", ha aggiunto. Le dichiarazioni del ministro sono poi state accompagnate anche da una successiva nota ufficiale di protesta del governo a firma del sottosegretario per le Isole Malvinas, l'Antartide e l'Atlantico del Sud, Daniel Filmus. Secondo il governo argentino alle esercitazioni militari hanno preso parte la nave da pattugliamento oceanico HMS Forth della Royal Navy, l'infanteria britannica, e l'aviazione, con un velivolo A400M e una squadriglia di Typhoons della 1435 Flight della Royal Air Force (Raf). (Abu)