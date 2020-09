Difesa: Palau invita gli Usa a costruire basi militari nell'arcipelago per contenere l'influenza della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Palau, Tommy Remengesau Junior, ha esortato gli Stati Uniti a costruire infrastrutture e basi militari sul suo territorio, con l'obiettivo di ridurre l'influenza cinese nell'area. Lo riporta oggi il quotidiano britannico "The Guardian". Secondo quanto scrive la testata anglosassone, il presidente dello Stato insulare ha presentato la proposta al segretario alla Difesa Usa Mike Esper, durante il tour di quest'ultimo nel Pacifico la settimana scorsa, attraverso una lettera. Remengesau, nella missiva, ha anche suggerito che la presenza dei militari statunitensi aiuterebbe Palau a pattugliare la sua vasta riserva marina, che copre un'area oceanica delle dimensioni della Spagna ed è difficile da controllare per un piccolo Stato che non ha forze armate. Sebbene lo Stato del Pacifico sia indipendente, gli Stati Uniti sono responsabili della sua difesa in base a un patto di libera associazione firmato con Washington nel 1994. In base all'accordo, l'esercito Usa ha accesso alle isole, anche se attualmente non ci sono truppe stazionate. Nell'intenzione del presidente, le basi a Palau aumenterebbero la capacità militare degli Stati Uniti e saranno una spinta per l'economia locale, fortemente colpita dalla pandemia Covid-19. Per attirare le forze Usa, Remengesau fa pressione sulla crescente influenza cinese nell'Indo-Pacifico. Palau è infatti uno dei quattro Paesi della regione che riconoscono Taiwan, dopo che le Isole Salomone e Kiribati lo scorso anno hanno avviato relazioni diplomatiche ufficiali con la Cina.(Res)