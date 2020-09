Cultura: a Roma musei civici gratuiti la prima domenica di settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 settembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito per tutti nei musei civici di Roma Capitale e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali) dalle 08.30 alle 19 (ultimo ingresso ore 18) e del Circo Massimo dalle 9.30 alle 19 (ultimo ingresso ore 18) con prenotazione allo 060608 e nei Tourist Infopoint. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza capitolina ai beni culturali con i servizi museali di Zètema progetto Cultura, fa parte del programma di Romarama. È escluso dalla gratuità lo spettacolo Viaggio nei Fori, a ingresso ridotto solo per i possessori della Mic card. (segue) (Com)