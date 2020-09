Cultura: a Roma musei civici gratuiti la prima domenica di settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le visite saranno effettuate nel rispetto delle misure per la prevenzione del Covid-19. I possessori Mic potranno anche presentarsi direttamente alle biglietterie dei siti coinvolti e accedere con la card al primo turno di ingresso disponibile, compatibilmente con la capienza del museo. Si potrà accedere solo al proprio turno di ingresso, esibendo la prenotazione in versione digitale o cartacea e solo dopo la rilevazione della temperatura corporea, che deve essere inferiore ai 37.5. È obbligatorio l'utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro dalle altre persone. È consentita la visita senza distanziamento solo alle famiglie. Si potranno visitare le collezioni permanenti di Musei Capitolini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo dell'Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de' Pazzi e Museo delle Mura. Ingresso gratuito anche alle esposizioni presenti nei musei, a eccezione delle mostre C'era una volta Sergio Leone al Museo dell'Ara Pacis e Per gioco. La collezione dei giocattoli antichi della Sovrintendenza Capitolina al Museo di Roma a Palazzo Braschi, a ingresso ridotto solo per i possessori della Mic Card. (Com)