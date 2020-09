Lazio: Giannini (Lega), commissioni regionali tornino a riunirsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se prima della pausa estiva le commissioni consiliari sono state convocate alla Pisana, con la ripresa dei lavori le sedute si sono inspiegabilmente ricominciate a svolgere per via telematica". Lo dichiara in una nota Daniele Giannini consigliere regionale in Lazio della Lega. "Per quanto si registri una prevedibile impennata dei contagi, che comunque non desta le preoccupazioni dei mesi precedenti, è impensabile - continua il consigliere - che l'esame di provvedimenti importanti o la soluzione di argomenti complessi siano affrontati 'da remoto', con tutti i disagi che tale modalità comporta". "Chiediamo - conclude Giannini - che i consiglieri regionali siano posti nelle condizioni di esercitare le loro funzioni in modo ottimale. Ecco perché auspichiamo che la politica non evapori nelle reti informatiche ma torni protagonista nelle sue sedi naturali". (Rer)