Libia: la tribù di Gheddafi rompe con Haftar, con le elezioni torna in campo l'ipotesi Saif

- Il nome di Saif al Islam Gheddafi, secondogenito del defunto rais, potrebbe tornare in auge in Libia con l’approssimarsi delle elezioni previste a marzo 2021 e dopo che la tribù Qadhafa ha ritirato il proprio sostegno all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Un lungo approfondimento pubblicato dal sito web egiziano “Sasapost” (bloccato in Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti perché considerato affiliato alla Fratellanza musulmana), riferisce di una “spaccatura innescata dagli arresti di massa dei membri della tribù, dagli attacchi contro le loro case e da altri atti di violenza di cui sono stati vittime”.L’episodio scatenante è avvenuto il 20 agosto, nel nono anniversario della caduta della Jamahiriya libica, dopo che i sostenitori del figlio del colonnello hanno cercato di organizzare manifestazioni in tutto il paese e soprattutto a Sirte. Quest’ultima è la roccaforte dei Qadhafa, dove è nato e morto Muammar Gheddafi, e oggi è la principale linea del fronte del conflitto "congelato" tra le forze alleate al Governo di accordo nazionale (Gna) le milizie di Haftar. Il consiglio tribale, per tutta risposta, “ha invitato tutti a lasciare immediatamente i ranghi delle forze armate del generale libico”.Secondo “Sasapost”, Haftar mantiene fragili alleanze nella Libia orientale, mentre il campo avversario è diviso in tre forze che minacciano il suo futuro progetto politico: il governo di Tripoli da una parte, la coalizione legata ad Aguila Saleh dall’altra e ora adesso anche la tribù Qadhafa. “Haftar teme che la tribù si unirà al campo di Saleh, dato che quest’ultimo non ha forze militari. Inoltre, la tribù Qadhadhfa ha ancora i soldi per acquistare lealtà e molta influenza in modo che i figli del defunto colonnello possano tornare al potere. In particolare, Saif al Islam gode ancora di un ampio sostegno internazionale e tribale. Diversi grandi paesi insistono sul ritiro delle accuse da lui presso la Corte penale internazionale sulla base del fatto che egli può riportare la stabilità in Libia”, conclude il sito web arabo indipendente. (Lit)