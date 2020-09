Lombardia: Sertori, assegnati quasi 2 milioni a primi 26 rifugi di montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata la graduatoria definitiva del bando per accedere alle risorse a fondo perduto necessarie per finanziare interventi di riqualificazione e adeguamento infrastrutturale di rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio lombardo. Il bando - ricorda una nota di Regione Lombardia - mette a disposizione 1,9 milioni di euro per interventi che dovranno essere realizzati entro il 31 ottobre 2021, connessi all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19. Gli interventi di innovazione tecnologica e riqualificazione sono finalizzati anche per garantire sicurezza ai fruitori oltre a interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. "Si tratta di una misura di successo - spiega l'assessore regionale a montagna ed enti locali, Massimo Sertori - pensata per migliorare la gestione sostenibile e l'accessibilità dei rifugi alpinistici ed escursionistici lombardi, valorizzando così il patrimonio naturalistico e ambientale della montagna di Lombardia". "Con le risorse a disposizione - prosegue l'assessore - riqualificheremo queste strutture che hanno un ruolo importante e di qualità nell'accoglienza del turismo montano e consentono ai fruitori di vedere e di vivere le straordinarie caratteristiche dei paesaggi in alta quota". "Ora l'intento è quello di reperire ulteriori risorse - conclude Sertori - per finanziare i restanti progetti che sono risultati ammissibili, ma non ancora finanziati per via dell'esaurimento della dotazione economica a disposizione". (com)