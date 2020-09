Paesi Bassi: tribunale assolve leader estrema destra Wilders da accusa incitamento alla discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale olandese ha assolto il leader del Partito per la libertà, Geert Wilders, dall'accusa di incitamento alla discriminazione. Il politico olandese avrebbe in precedenza affermato di aver insultato intenzionalmente i marocchini come gruppo. Ribaltando una condanna di un tribunale di grado inferiore, la commissione d'appello ha anche respinto le richieste dell'accusa, secondo cui Wilders aveva commesso anche un reato di incitamento all'odio. Il politico di estrema destra, che ha vissuto sotto la costante protezione della polizia per più di un decennio a causa di minacce di morte, avrebbe "già pagato un alto prezzo per anni per aver espresso la sua opinione", ha detto il presidente della corte olandese. Nel 2016 Wilders era stato condannato per incitamento alla discriminazione in una manifestazione elettorale tenutasi due anni prima, quando aveva guidato i sostenitori nel chiedere se volevano "più o meno marocchini nel paese". Nei Paesi Bassi risiedono attualmente circa 400 mila persone di origine marocchina. (Beb)