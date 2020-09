Ue: Pelonzi (Pd), tribunale brevetti a Milano e da Roma vanno via grandi aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta Raggi sempre più immobile perde anche l'occasione di portare a Roma il Tribunale europeo dei brevetti. Rinunciare ad una candidatura istituzionale di grande portata per la città e per l'Italia è assolutamente incredibile". Lo scrive in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. "Mentre Torino e Milano si propongono di ospitare sedi di istituzioni europee a Roma assistiamo ad un fuggi fuggi di aziende e di investimenti. In questi 4 anni hanno lasciato la capitale Sky, Esso, Opel, Consodata, Total Erg, Baxalta, Mediaset ed importanti asset bancari. La crisi attuale aggredisce anche il turismo ed il commercio ma dalla sindaca Raggi e dalla sua giunta dopo oltre 4 anni di nulla, neanche la capacità di proporre Roma in sede europea. L'assenza di una visione complessiva e di un progetto per la città è stata la caratteristica che ha guidato la giunta Raggi nel corso del mandato. Roma paga oggi l'incapacità di programmare un futuro di sviluppo con la conseguenza che tutti i gli indicatori economici, ad oggi. volgono al peggio. E' ormai evidente, conclude Pelonzi - che oltre all'invasione di monopattini dal Campidoglio non è arrivata alcuna azione anticiclica in grado di rilanciare la città. La riproposizione della candidatura a sindaca di Virginia Raggi si trova quindi a fare i conti anche con i gravi risvolti macroeconomici e del tutto fallimentari del suo mandato. Consiglio ancora una volta alla sindaca di farsi da parte per il bene di Roma". (Com)