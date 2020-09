Speciale infrastrutture: Presutto (M5s) su Cdp, suo ruolo sia sempre più strategico e di controllo delle reti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Vincenzo Presutto, facilitatore nazionale area economia del Movimento cinque stelle e componente della commissione bicamerale di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, sottolinea che "in questi anni Cdp ha ottenuto buoni risultati nella gestione delle infrastrutture e delle reti, come Terna e Snam. Per questo - continua il parlamentare in una nota, a margine dell'audizione davanti alla stessa commissione del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri - il M5s ritiene che la stessa Cassa debba avere un ruolo sempre più strategico e di controllo nella gestione della rete autostradale e nella rete unica in fibra. Si tratta di due partite separate, ma molto simili e soprattutto fondamentali per il futuro del Paese e del Mezzogiorno. “Il ministro - prosegue l'esponente pentastellato - ha riconosciuto il ruolo fondamentale di Cdp in Terna e Snam, anche nell'ottica delle trattative con Atlantia per il futuro assetto di Aspi (Autostrade per l'Italia) e con Tim per la futura società della rete unica in fibra. Cdp deve esprimere anche nelle partite autostrade e rete unica un solido presidio pubblico a garanzia delle infrastrutture, della sicurezza pubblica e della tutela di cittadini e imprese. Questo presidio, secondo noi, si concretizza solo con il controllo o comunque con un ruolo di maggioranza della Cdp nel capitale. Ricordo a me stesso - rileva sempre Presutto - che in passato la riconduzione sotto lo Stato dell'energia elettrica ha permesso, attraverso la rete, di unire il Paese da Nord a Sud e di favorirne lo sviluppo fino a rendere l'Italia una delle economie più forti del mondo. La rete in fibra è un'occasione incredibile di sviluppo, e il presidio pubblico sarà imprescindibile". (Com)