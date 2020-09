Speciale infrastrutture: Regno Unito, inizia costruzione del progetto ferroviario HS2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia ufficialmente la costruzione del controverso collegamento ferroviario HS2 nel Regno Unito, che secondo alcune stime potrebbe creare qualcosa come 22 mila posti di lavoro nei prossimi anni. Il primo ministro Boris Johnson ha appoggiato l'iniziativa a febbraio, garantendo il sostegno dell'intero governo ad aprile nonostante la quarantena. L'HS2 collegherà le città di Londra, Birmingham, Manchester e Leeds, e necessiterà di almeno 20 anni per essere ultimato. La speranza è che la nuova linea possa ribilanciare l'economia britannica, secondo molti troppo incentrata e dipendente dalla capitale Londra, e possa ridurre l'affollamento di una delle linee più trafficate del Paese. Tuttavia non mancano le critiche: secondo alcuni, citati dall'emittente "Bbc", il progetto sarebbe solo uno "sfoggio di vanità" del governo, e i fondi potrebbero essere ben spesi altrove, in aree maggiormente depresse del nord dell'Inghilterra. Secondo altri invece, andrebbero considerati gli ingenti danni ambientali legati alla realizzazione di questo progetto. Il progetto, secondo uno studio del 2015, dovrebbe costare 56 miliardi di sterline (circa 62,7 miliardi di euro), ma secondo uno studio dello stesso governo pubblicato quest'anno, il costo finale potrebbe sfiorare i 100 miliardi di sterline (112 miliardi di euro circa). (Rel)