Speciale infrastrutture: Fapi, necessaria strategia di coesione territoriale sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla pandemia può aprirsi una stagione di opportunità e crescita economica, ma serve necessariamente la spinta di un Governo autorevole, con una visione concentrata sulla produttività e la competitività. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Il Presidente dello Swimez, Adriano Giannola, - aggiunge Sciotto - esprime preoccupazioni condivisibili sulla condizione economica del Mezzogiorno, evidenziando la fondata necessità di un riequilibrio dei trasferimenti delle risorse tra territori. Nord e sud vivono le medesime difficoltà, con le imprese che arrancano e la disoccupazione che avanza, per questo è necessaria una strategia di coesione territoriale, diversamente anche l'utilizzo del recovery fund non avrà gli effetti sperati". Per il leader della Fapi "il sud ha la possibilità di recuperare i ritardi strutturali accumulati negli anni, se rafforza l'iniziativa privata, superando le logiche assistenzialistiche, senza dimenticare di compiere scelte strategiche a partire dalla realizzazione delle grandi infrastrutture, necessarie per valorizzare anche le potenzialità del turismo a quello dell'agricoltura", conclude Sciotto. (Com)