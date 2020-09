Speciale infrastrutture: Etihad Airways espande la partnership aereo-ferroviaria con AccesRail in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Etihad Airways ha annunciato l'espansione della sua partnership con AccesRail, il principale fornitore mondiale di soluzioni intermodali aereo-ferrovia. La partnership consente a Etihad di utilizzare l'esperienza di AccesRail per consentire ai propri clienti di prenotare biglietti di treni e pullman in Europa in combinazione con la loro tariffa aerea utilizzando la piattaforma di prenotazione online della compagnia aerea o tramite la loro agenzia di viaggi, ha affermato la compagnia emiratina in una dichiarazione. (Res)