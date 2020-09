Speciale infrastrutture: Tesmec, Cda approva linee guida del Piano industriale 2020-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Tesmec, società a capo di un Gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica, dati e materiali, si è riunito sotto la presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni per approvare le linee guida del Piano industriale 2020-2023, deliberando anche l'ammontare dell'aumento di capitale in opzione. Stando al relativo comunicato stampa, Tesmec intende consolidare la posizione di solution provider per la costruzione, manutenzione ed efficienza di infrastrutture legate al trasporto e alla fornitura di energia, dati e materiali, sfruttando attraverso le sue divisioni le opportunità derivanti dal trend della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità. Nello specifico, il Piano prevede di proseguire l'evoluzione del modello di business sviluppando e valorizzando la gestione di un portafoglio di aree di attività consolidando quelle in cui si prevedono maggiori ricavi: in particolare, la strategia è tesa all'evoluzione del proprio sistema di offerta e a valorizzare il ciclo di investimenti avviato negli anni passati, destinato a sua volta al consolidamento dei business più recentemente sviluppati, all'innovazione e completamento dell'offerta e della gamma di prodotti nelle varie aree di attività, alla digitalizzazione e automazione dei prodotti e alla dotazione di asset funzionali al business. (Com)