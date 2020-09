Speciale infrastrutture: Zingaretti a "Il Mattino", al Sud andrà il 34 per cento del Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Azzerare il divario tra Nord e Sud è prioritario per il Pd", precisa subito in una intervista a "Il Mattino" il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti che, pure, non nasconde che negli ultimi anni ci siano state sperequazioni con la spesa storica e spinte nordiste anche nel partito. E sui miliardi in arrivo per il Recovery Fund chiede di "concentrarci su pochi cantieri strategici". E più che il Ponte sullo Stretto mette tra le aree industriali: "La riconversione dell'ex Ilva di Taranto e Pomigliano, che può diventare uno dei più grandi poli europei della mobilità elettrica". "Il Mattino" da anni sta portando avanti, numeri alla mano, una campagna che dimostra come negli ultimi venti anni la spesa pubblica italiana abbia penalizzato il Sud. "Abbiamo la grande occasione di disinnescare finalmente un lunghissimo conflitto tra Nord e Sud del Paese che ha fatto male a tutti. Esiste una grande questione Italia che grazie al Recovery Fund e alle altre importanti risorse europee possiamo affrontare con un progetto unitario, coerente con i processi di riorganizzazione dell'Europa post Covid e adeguato ai grandi cambiamenti dell'economia globale. Azzerare il divario tra Nord e Sud, tra zone ad alto tasso di sviluppo e servizi e le tante periferie geografiche o sociali, è interesse nazionale prioritario". "Ed è una missione - aggiunge il segretario - di cui il Pd si fa garante in Italia e nel governo. Una missione che conviene a tutti, anche a chi vive o fa impresa a Nord". Tra le linee guida del governo Conte 2 sono espliciti i riferimenti ai 'livelli essenziali delle prestazioni' e al 'fondo di perequazione' per 'garantire a tutti la medesima qualità dei servizi'. (Res)