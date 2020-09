Speciale infrastrutture: Giannola (Svimez), sud deve essere risarcito, è crisi strutturale legata a blocco attività economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sottratti 60 miliardi l'anno, il Sud deve essere risarcito". Lo ha affermato Adriano Giannola, presidente Svimez, in una intervista al "Il Messaggero" e a "Il Mattino". "Va creato - ha spiegato - un fondo per il riequilibrio delle risorse rispetto al Nord. Storicamente il Mezzogiorno cavalca meno le riprese. Ma questa volta va detto che non siamo davanti a una caduta congiunturale, ma a una crisi strutturale drammatica, causata dal blocco delle attività economiche. Il Sud ha sempre difficoltà ad agganciare le riprese che sono trainate soprattutto dalle esportazioni". "Il presidente della Svimez Giannola si sofferma poi anche sulle potenziali conseguenze che il blocco delle attività economiche che il Mezzogiorno ha subito durante la prima ondata della pandemia, pur essendo rimasto quasi indenne sul piano sanitario. "Il Sud potrebbe recriminare per l'eccessivo danno subito, diciamo così, per l'eccessiva prudenza mostrata dal governo che ha utilizzato questo criterio draconiano. Ci dovrebbe essere un risarcimento. In teoria i vari decreti del governo, fino a questo punto non hanno fatto altro che puntare a risarcimenti e sostegni, ma c'è un però". ha detto. "Risarcire il Sud è un po' più complicato, perché con il lavoro nero e quello irregolare le persone da risarcire di fatto sono invisibili. È un dato di fatto, strutturale. Come fai a risarcire chi non compare?", si chiesto Giannola. (Rin)