Speciale infrastrutture: nuovo colpo a Mediaset, sentenza Ue costringe i Berlusconi al confronto con Bolloré

- Nuovo colpo per il Gruppo Fininvest, dopo che i tribunali di Amsterdam e Madrid hanno accolto il ricorso presentato da Vivendi contro il progetto di fusione tra Mediaset e la sua controllata spagnola nella holding Mfe. La stoccata arriva questa volta da Lussemburgo, con la sentenza della Corte di giustizia europea nel quadro della disputa sulla presenza di Vivendi in Mediaset, che ha definito "contraria al diritto dell'Unione" la disposizione dell'Agcom. Basandosi sulla legge Gasparri, nel 2017 l’Autorità aveva vietato al gruppo francese di mantenere tutte le sue quote in Tim e in Mediaset, dove è rispettivamente primo e secondo azionista con quote pari al 23,9 e al 29,9 per cento. "La disposizione italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28 per cento del capitale di Mediaset è contraria al diritto dell'Unione europea e costituisce un ostacolo vietato alla libertà di stabilimento, in quanto non idonea a conseguire l'obiettivo della tutela del pluralismo dell'informazione", ha scritto la Corte. Un mese fa le autorità giudiziarie spagnole avevano confermato la sospensione della fusione tra Mediaset e Mediaset Espana, impedendo di fatto l’operazione che avrebbe dovuto essere completata entro il 2 ottobre prossimo: una tempistica non più conciliabile con la sospensione cautelare. La sentenza del tribunale di Amsterdam che ha accolto il ricorso di Vivendi contro la fusione, non ha fatto che porre la parola fine a quel progetto. (Ems)