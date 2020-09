Difesa: aumenta la cooperazione tra le squadre della missione Kfor e le Forze di sicurezza del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro è portato a termine da militari ben addestrati che hanno ricevuto una formazione completa e accurata. Prima di intervenire le squadre di Smaltimento degli armamenti esplosivi devono saper riconoscere una bomba tra centinaia di esemplari. I militari sono anche estremamente disponibili alla condivisione delle loro conoscenze con le unità presenti sul campo, considerato che gli ordigni inesplosi sono una delle maggiori minacce per il mantenimento della pace e per la popolazione locale, la cui protezione è il principale obiettivo per la missione Kfor e i suoi alleati. Si tratta di un lavoro che sfrutta le moderne tecnologie come rilevatori di mine e robot in grado di ispezionare e disinnescare un dispositivo esplosivo da remoto e in modo sicuro per l'operatore, come ricorda la Kfor. Quando si avvicinano a un ordigno inesploso, gli operatori indossano di solito tute antimine di 30 chili ed elmetti protettivi di 7 chili. Tutti coloro che operano nelle missioni Nato in Kosovo sanno che la sicurezza e la libertà di movimento di cui godono tutte le comunità dal 1999 sono state ottenute anche grazie a loro. (Alt)