Kosovo-Serbia: premier Hoti, riconoscimento reciproco sia la base per accordo finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia è l'unica soluzione per un accordo finale tra le parti. Lo ha ribadito il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti in vista del vertice che prende oggi alla Casa Bianca a Washington tra i leader dei due paesi. “Non ci saranno discussioni sui cambiamenti di confine. Siamo pronti per un accordo, ma l'unica soluzione è il riconoscimento con garanzie internazionali", ha detto Hoti all’emittente “T7”. Il capo di governo kosovaro ha anche parlato del prossimo incontro a Bruxelles nell’ambito del dialogo mediato dall’Ue per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, in programma il prossimo 7 settembre. Secondo Hoti, l’incontro si concentrerà sulle assicurazioni del cancelliere tedesco Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron all’ultimo vertice di Parigi sul riconoscimento reciproco. "Non ci può essere accordo a Bruxelles senza che il riconoscimento reciproco sia il primo punto all'ordine del giorno", ha concluso Hoti. (segue) (Alt)