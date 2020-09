India-Cina: in programma stasera a Mosca incontro tra ministri della Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale ha sottolineato che è stato intrapreso un dispiegamento precauzionale per la sicurezza delle truppe indiane. "Tenendo in considerazione la situazione, abbiamo intrapreso un dispiegamento precauzionale per la nostra sicurezza e protezione. Il dispiegamento è stato intrapreso lungo la Lac in modo che la nostra sicurezza e integrità rimanga salvaguardata", ha spiegato Naravane. Il capo dell'esercito ha esaminato anche la preparazione operativa delle truppe che sono bloccate in una situazione di stallo con le truppe cinesi da mesi. Il generale ha sottolineato che il morale dei soldati presenti nella regione è alto e sono pronti ad affrontare qualsiasi situazione. "Ho visitato diversi luoghi dopo aver raggiunto Leh. Ho parlato con ufficiali e ho fatto il punto sulla situazione. Il morale dei soldati è alto e sono pronti ad affrontare tutte le sfide", ha detto Naravane. (segue) (Inn)