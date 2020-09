India-Cina: in programma stasera a Mosca incontro tra ministri della Difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale è arrivato in Ladakh ieri mattina, 3 settembre, per fare il punto sulle questioni operative e sulla situazione nel mezzo delle tensioni tra India e Cina sulla riva meridionale del lago Pangong, divenuta l’area più critica. L'"Hindustan Times" spiega che l'esercito indiano ha cambiato la sua posizione dalla gestione delle frontiere alla sicurezza del confine sulla linea di controllo effettivo (Lac) di 1.597 chilometri in Ladakh dopo l'aggressione dell'Esercito di liberazione popolare (Pla) cinese nel settore di Chushul, seguita da ulteriori induzioni di truppe ed elementi di supporto. L'attività dell'Aeronautica militare del Pla è aumentata nell'area occupata di Aksai Chin con posizioni militarmente rafforzate. “L'esercito indiano si trova ora in una modalità di confine sicuro per prevenire qualsiasi trasgressione del Pla cinese nelle aree vulnerabili del Ladakh. Il riposizionamento delle forze indiane è stato fatto per tenere conto dell'aggressione cinese nell'area e per garantire che tutte le posizioni siano difese”, ha spiegato un alto funzionario. (segue) (Inn)