India-Cina: in programma stasera a Mosca incontro tra ministri della Difesa (4)

- L'esercito indiano ha anche compensato l'incremento di truppe del Pla nel settore schierando forze specializzate aggiuntive come la Special Frontier Force (Sff) che è stata sollevata per contrastare la Cina dopo la guerra del 1962. I soldati dell'Sff avevano svolto un ruolo di primo piano nel prevenire il Pla cinese, che cinque giorni fa aveva tentato di impadronirsi del territorio indiano sulla riva meridionale del Pangong Tso. Da allora i soldati indiani occupano altezze chiave sulla sponda meridionale. Alti ufficiali, a livello di comandanti di brigata, si stanno confrontando da martedì primo settembre presso il confine Chushul-Moldo, concentrando l’attenzione sulla riva meridionale del lago Pangong. L’Esercito indiano, per voce del colonnello Aman Anand, ha denunciato “movimenti militari provocatori” dell’Esercito cinese sulla sponda sud del lago tra il 29 e il 30 agosto, ai quali le truppe indiane si sono opposte impedendo l’intrusione sul proprio lato della Lac. La conferma del fatto che nella notte tra sabato e domenica le truppe si sono contrapposte è arrivata anche da Pechino, sebbene con una versione opposta in merito alle responsabilità. (segue) (Inn)