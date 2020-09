Germania: Steinmeier, responsabili avvelenamento Navalnyj possono essere trovati solo in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyi grava sui rapporti tra Berlino e Mosca, e “i responsabili possono essere trovati soltanto in Russia”. È quanto dichiarato dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier nel corso di un'intervista al gruppo editoriale "Rnd". Il presidente tedesco vede le relazioni tra Germania e Russia fortemente tese a seguito dell'avvelenamento di Navalnyj. Steinmeier ha quindi chiesto “chiarimenti, che Mosca sta ritardando”. Intanto, il caso è “un pesante fardello” per i rapporti tra Berlino e Mosca. Secondo Steinmeier, “il governo federale dovrà trarre le conseguenze concrete dagli ultimi risultati in coordinamento con i nostri partner europei”. (segue) (Geb)